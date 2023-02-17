السوداني يلتقي وزير الخارجية الكويتي في ميونخ الألمانية

2023/02/17 | 20:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وزير الخارجية في دولة الكويت سالم عبد الله الجابر الصباح، وذلك خلال حضوره مؤتمر ميونخ للأمن.

وجرى خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني، “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على الروابط الأخوية والمشتركة التي تجمع العراق والكويت، والتطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء”.

واضاف البيان “كما تم التأكيد على تعزيز علاقات الشراكة المثمرة في المجالات الاقتصادية المتنوعة، بما يسهم في استقرار شعبَي البلدين نحو التنمية والازدهار”.

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