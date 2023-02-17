قانوني: لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق مخالفة للدستور

2023/02/17 | 20:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر الخبير القانوني امير الدعمي، اليوم الجمعة، لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق المعدة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات مخالفة للدستور.

وقال الدعمي، لـ(بغداد اليوم)، ان " لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق المعدة من قبل هيئة الاعلام والاتصالات مخالفة للدستور، كون هذه اللائحة تقيد حرية التعبير، وهذا الامر اكد عليه الدستور العراقي، وأعطى كامل حرية التعبير والرأي لكل المواطنين".

وبين ان "الهدف من لائحة تنظيم المحتوى الرقمي في العراق، تقييد حرية التعبير والرأي، ولهذا هي تخالف الدستور العراقي، ويمكن الطعن بها امام الجهات المختصة، كونها تعد مخالفة دستورية واضحة".

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