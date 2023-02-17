طهران تنفي مزاعم أمريكية بوجود سيف العدل الزعيم الجديد للقاعدة على أراضيها

2023/02/17 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، مزاعم الولايات المتحدة بأن الزعيم الجديد لتنظيم القاعدة، سيف العدل، يعيش في إيران.

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