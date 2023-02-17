2023/02/17 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، تلاعبا بأسماء 10 آلاف متطوع للعمل في تربية البصرة.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إن” فريق عمل مديرية تحقيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط تلاعباً بأسماء 10 آلاف متطوع للعمل في تربية البصرة المركز الخبري الوطني.

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