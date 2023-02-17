2023/02/17 | 20:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكر الممثل الرسمي لاتحاد مصدري النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، اليوم الجمعة،أن طهران تلقت عائدات بقيمة 26 مليار دولار، من مبيعات النفط في الفترة من آذار إلى أيلول 2022.وحسبما ذكره […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيران..عائدات تصدير النفط بلغت 26 مليار دولار بزيادة 44% المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران..عائدات تصدير النفط بلغت 26 مليار دولار بزيادة 44%) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران..عائدات تصدير النفط بلغت 26 مليار دولار بزيادة 44%) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).