العراق والكويت يؤكدان التطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء

2023/02/17 | 20:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع

السوداني، اليوم الجمعة، لوزير

الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله

الجابر الصباح التطلع إلى المزيد من

التعاون البنّاء .

وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في

بيان، أن الاخ

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