2023/02/17 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تجدّد موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية السوداني والبارزاني يلتقيان في ميونخ لحشد الدعم للعراق ميونخ – الزمان التقى رئيسا الوزراء محمد شياع السوداني واقليم كردستان نيجيرفان البارزاني على هامش مشاركتهما بمؤتمر ميونخ للامن المنعقد في المانيا ،قادة ورؤساء الحكومات في سياق حشد الدعم الدولي للعراق في مجالات مختلفة.وسيجري السوداني والبارزاني ،مباحثات واسعة بشأن […]

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