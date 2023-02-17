2023/02/17 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يطالب برفع حصار سوريا والفياض يسلّم رسالة للأسد بغداد تسيّر رحلة إغاثية جديدة إلى غازي عنتاب بغداد – قصي منذر وجه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، ، نداء إلى كل الأمم في العالم، دعا فيه إلى رفع الحصار عن الشعب السوري بشكل كلي.وقال في تغريدة على تويتر تابعتها (الزمان) امس إن (أي عقوبات دولية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يطالب برفع حصار سوريا والفياض يسلّم رسالة للأسد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يطالب برفع حصار سوريا والفياض يسلّم رسالة للأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).