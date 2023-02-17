2023/02/17 | 21:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل وباريس تعقدان جولة مباحثات تعاون في الأليزيه باريس – الزمان اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الاجتماع الذي عقد في قصر الإليزيه، تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين باريس وأربيل، فضلاً عن الأوضاع الأمنية في المنطقة).والتقى رئيس حكومة الاقليم ،عددا من أصحاب […]

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