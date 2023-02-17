لقطة غضب وتمريرات

2023/02/17 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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قدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مباراة جيدة مع فريقه النصر السعودي، أمام التعاون، ضمن منافسات الدوري السعودي، مساء الجمعة.

وقدم رونالدو أمام انظار والدته الحاضرة في مدرجات الملعب، تمريرة "سحرية" لزميله عبد الرحمن غريب، سجل منها الأخير الهدف الأول للنصر، قبل أن يضيف تمريرة حاسمة أخرى لعبدالله مادو، حسم بها النصر اللقاء الصعب بنتيجة 2-1.

ولفت رونالدو الانظار بلقطة غضب عارم، مع انتهاء الشوط الأول، بسبب عدم احتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لفريقه، بالرغم من وجود لمسة يد واضحة على مدافع التعاون.

وظهر رونالدو وهو يصرخ للحكام "لمسة يد..



لمسة يد"، باللغة الإنجليزية، أثناء خروجه لغرفة تغيير الملابس.

وحضر اللقاء عائلة رونالدو من المدرجات، وظهرت والدته مرتدية اللون الأصفر لون فريقه، بالإضافة إلى شقيقه هيوغو وبقية أفراد العائلة.

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