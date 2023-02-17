تحذير رسمي من تزييف عملة عربية متداولة في العراق

2023/02/17 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر البنك المركزي الأردني، الجمعة، من تزييف عملة محلية من الفئة الكبيرة، مشيراً الى "إمكانية كشف الفئة المزيفة بعدة طرق".

يشار الى ان الدينار الأردني يعد واحد من العملات المتداولة بقوة في السوق المحلية في العراق.

وقال البنك المركزي الأردني في بيان، انه "وبالإشارة الى نظام اصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية (الأردنية) بتاريخ 2-10-2022 ولاحقا لطرح فئة الخمسين دينار/ الاصدار الخامس بالتداول بتاريخ 5-2-2023، يود البنك المركزي الاردني التأكيد على العلامات الأمنية التي تميز هذه الأوراق".

وأشار إلى "ما صدر عن الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام من تمكن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات من ضبط شبكة جرمية قامت بتزييف عدد محدود من الاوراق النقدية التي تم طرحها حديثا للتداول من فئة الخمسين دينارا من الاصدار الخامس ومحاولة ترويجها في عدد من محافظات المملكة في محاولة من هذه الشبكة لاستغلال عدم معرفة بعض المتعاملين بالورقة الجديدة والعلامات الامنية التي تميزها".

ولفت البيان الى "ضبط الأمن الأوراق المزيفة وكانت من النوع الرديء المصور باستخدام آلات تصوير عادية وتفتقر الي كافة العلامات الامنية مما يسهل من اكتشافها وتمييزها بالعين المجردة ولا تتطلب من المتعاملين إلا معرفة بسيطة بالعلامات الامنية".

وشدد المركزي الأردني على "وضرورة التأكيد على كافة المواطنين والمتعاملين بضرورة الإنتباه والتأكد من وجود العلامات الأمنية في الفئة النقدية، التي سبق وأن قام البنك المركزي بنشرها وتوضيحها عبر وسائل الإعلام المحلية الرسمية وشبكات التواصل الاجتماعي ونشرها كذلك على الموقع الرسمي للبنك المركزي الأردني".

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