غرف التجارة تطرح خارطة طريق ستقلص الاقبال على الدولار بنسبة 50% في العراق

2023/02/17 | 21:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

طرحت غرف التجارة في ديالى، اليوم الجمعة، خارطة طريق ستقلص الاقبال على شراء الدولار بنسبة 50%.

وقال رئيس غرف التجارة بديالى محمد التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الامن الغذائي من خلال توفيره المواد الاساسية في الاسواق ضرورة ستراتيجية في كل بلدان العالم ومنها العراق الذي يعاني من نسب فقر مرتفعة وهناك اكثر من 13 مليون نسمة تحت خطر الفقر".

واضاف، ان "الحكومات بعد 2003 تنازلت عن موقعها في ادامة زخم الاسواق بالمواد الغذائية لمستوردة لصالح شركات وتجار على مدار 20 سنة ما ادى الى سلبيات متعددة في ظل وجود مضاربات واحتكار بالاضافة الى شح الدولار الذي بات عامل ضغط اخر على الاسواق العراقية".

واشار الى "ضرورة عودة الحكومة الى الاسواق من خلال اعادة فتح الجمعيات والاسواق لبيع المواد الغذائية باسعار الكلفة والسيطرة على الاسعار لحماية 13 مليون نسمة تحت خطر الفقر"، لافتا الى ان "دخول الحكومة على خط دعم الامن الغذائي بشكل مباشر سيقلص الاقبال على الدولار بنسبة 50% من خلال تغير نمط التجارة الداخلية للدينار بالاضافة الى منع المضاربات والاحتكار واستغلال الازمات".

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