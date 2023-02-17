ذوي متوفي يعتدون على كادر طبي جنوبي بغداد

2023/02/17 | 21:54 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، ان ذوي متوفي اعتدوا على الكادر الطبي في مستشفى الزعفرانية جنوبي بغداد.

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