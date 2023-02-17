لماذا توقفت شرطة الخيالة الكندية عن البحث عن الجسم الطائر المجهول؟

2023/02/17 | 21:59 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة الخيالة الكندية الملكية توقف البحث عن الجسم الطائر المجهول الذي أسقط فوق بحيرة هورون في نهاية الأسبوع.يأتي هذا، بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن هذا الجسم واثنين آخرين أسقطوا فوق كندا والولايات المتحدة من غير المحتمل أنهم قادمين الصين أو أي دولة أخرى وليس لديها قدرات تجسس.قالت شرطة الخيالة الكندية […]

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