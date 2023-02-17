هذا ما حدث ليلة الزلزال.. قصص مؤلمة يرويها أطفال سوريا

2023/02/17 | 22:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مآسي الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا لم تنته بعد، وقد تبقى الندوب الجسدية والنفسية ظاهرة على كل من عايش هذه المأساة التي راح ضحيتها أكثر من 42 ألف قتيل وأكثر من 108 آلاف جريح.وما زالت أعداد القتلى أخذة بالارتفاع وخاصة أن أعمال الحفر بهدف الانتشال لا تزال متواصلة.

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