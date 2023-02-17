اعتقال شخصين اعتديا على الكادر الطبي لمستشفى الزعفرانية ببغداد

2023/02/17 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال شخصين اعتديا على الكادر الطبي لمستشفى الزعفرانية شرقي العاصمة بغداد.وأخبر المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “مشاجرة بين ذوي متوفى والكادر الطبي في ردهة الطوارئ لمستشفى الزعفرانية تطورت الى الاعتداء على الكادر بالضرب والشتم قبل أن تتدخل قوة امنية لاعتقال اثنين منهم”.

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