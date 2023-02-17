2023/02/17 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، نجاح خطة الدعم الخاصة بزيارة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: إنها” تعلن نجاح خطتها الخاصة بتقديم الدعم والإسناد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن نجاح خطة الدعم الخاصة بالزيارة الرجبية المركز الخبري الوطني.

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