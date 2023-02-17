2023/02/17 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني:سرقة المال العام من أهمّ التحديات التي تواجه العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني:سرقة المال العام من أهمّ التحديات التي تواجه العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني:سرقة المال العام من أهمّ التحديات التي تواجه العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).