نواب ينسحبون من كتلة تقدم البرلمانية وحزبها

2023/02/17 | 22:17 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: اعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، المنتمين لتحالف تقدم، عن انسحابهم...

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