هذه الفئة لن تتسلم ديناراً.. مالية البرلمان: تأخر إقرار الموازنة لا يؤثر على رواتب الموظفين

2023/02/17 | 22:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن رواتب الموظفين لن تتأثر بتأخر إقرار موازنة العام الحالي، فيما أشارت إلى أن المعينين الجُدد لن يتسلموا ديناراً واحداً.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “رواتب الموظفين لن تتأثر بتأخر إقرار الموازنة لأن الصرف مستمر وفق 1.12 بظل عدم وجود موازنة”.

وأضاف أن “سبب تأخر إقرار الموازنة وتأخر وصولها للبرلمان هو بسبب التذبذب في أسعار النفط وتغيير سعر الصرف ولكن هذه لا يجب أن يكون سبباً في تأخير إقرارها”.

وأكد أن “هناك أضرارا بتأخر إقرار الموازنة لأن المعينين الجُدد لن يستلموا ديناراً واحداً إذ لم تُقر، إضافة إلى غياب المشاريع الجديدة، وكل شيء يبقى على حاله وتعد حكومة تصريف أعمال ليس لديها أي صلاحية الصرف خارج 1/12”.

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