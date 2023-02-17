2023/02/17 | 22:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت مقاطع على الإنترنت، الجمعة، احتجاجات هزت إيران مرة أخرى ليل الخميس بعد أن بدا أنها تتراجع في الأسابيع القليلة الماضية، ودعا المشاركون إلى الإطاحة بالجمهورية الإسلامية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاطع تظهر تجدد الاحتجاجات في طهران ومدن إيرانية أخرى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاطع تظهر تجدد الاحتجاجات في طهران ومدن إيرانية أخرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).