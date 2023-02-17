بغداد قرة العين.. الدوحة تحتفي بالمدينة الأكثر تأثيرا في التاريخ الإسلامي

2023/02/17 | 22:34 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيانا يكون التعلق بالماضي هروبا من تردي الواقع، لكنه في أحيان أخرى يصبح محفزا لاستعادة أمجاد حضارة طواها النسيان، وهذا ما يمكن أن تصنعه معارض على غرار معرض "بغداد..قرة العين" في الدوحة.

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