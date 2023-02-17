2023/02/17 | 22:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BWhgP6XBqZk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شيرزاد صمد | عضو الإتحاد الوطني الكردستاني) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شيرزاد صمد | عضو الإتحاد الوطني الكردستاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).