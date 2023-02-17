الصم والبكم يقدمون خدما تهم لزوار الامام الكاظم في ذكرى استشهاده(مصور)

2023/02/17 | 22:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقامت اكاديمية الامام الحسين(ع)

التخصصية للصم وبالتعاون مع موكب

الكاظمين(عليهما السلام) للصم وبدعم

وتوجيه من الامانة العامة للعتبة

الحسينية المقدسة وهيئة الصحة والتعليم

الجامعي اقامت وللسنة السادسة مو

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