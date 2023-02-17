2023/02/17 | 22:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، عن استقبال رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، حشداً من المسؤولين والشخصيات بمختلف المستويات في مقر إقامته في مؤتمر ميونخ للأمن الذي أنطلق اليوم الجمعة.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أنه "وفي أقل من 24 ساعة، زارت 18 شخصية من دول مختلفة السوداني في مقر إقامته تنوعت بين رئيس ورئيس وزراء ووزير ومسؤول أمني رفيع".

وكان السوداني وصل أول أمس الأربعاء الى ميونخ على رأس وفد حكومي رفيع لحضور مؤتمرها السنوي للأمن بدورته الـ 59 الذي أنطلقت فعالياته اليوم الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أقل من 24 ساعة.. 18 شخصية ومسؤولاً يزورون السوداني في ميونخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أقل من 24 ساعة.. 18 شخصية ومسؤولاً يزورون السوداني في ميونخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).