مصر.. وزارة الخارجية تعلن إطلاق سراح 6 مصريين محتجزين في ليبيا

2023/02/17 | 23:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، الإفراج عن ستة مصريين كانوا قد احتجزوا في غرب ليبيا منذ يومين.

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