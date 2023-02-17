2023/02/17 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uzzPuEgMMss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عين على الأسبوع | لائحة المحتوى بين رصاصة بجسد الحرية، وتنظيم لفوضى النشر | تقديم : عبدالرحمن النجار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عين على الأسبوع | لائحة المحتوى بين رصاصة بجسد الحرية، وتنظيم لفوضى النشر | تقديم : عبدالرحمن النجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).