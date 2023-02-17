2023/02/17 | 23:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4sM5Lr0z33c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مصطفى الربيعي: المحتوى الهابط والتافه أصبح مشكلة عالمية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مصطفى الربيعي: المحتوى الهابط والتافه أصبح مشكلة عالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).