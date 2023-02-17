2023/02/17 | 23:10 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Q1bSBfFTVxg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد ترافق قافلة المساعدات التي انطلقت من الانبار الى مناطق الزلازل في سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا الرشيد ترافق قافلة المساعدات التي انطلقت من الانبار الى مناطق الزلازل في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).