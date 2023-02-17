رئيس الوزراء يؤكد رغبة العراق في تعزيز آفاق التعاون مع بريطانيا

2023/02/17 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغبة العراق في تعزيز آفاق التعاون مع بريطانيا.وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقاه/ المرمز الخبري الوطني/أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، […]

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