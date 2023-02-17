2023/02/17 | 23:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أدانت وزارة الصحة، الاعتداء على ملاكاتها الطبية والصحية في مستشفى الزعفرانية ،مؤكدة مقاضاة المعتدين.وذكر بيان لوزارة الصحة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/: ” يدين وزير الصحة صالح الحسناوي وجميع ملاكات وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تُدين الاعتداء على ملاكاتها بمستشفى الزعفرانية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تُدين الاعتداء على ملاكاتها بمستشفى الزعفرانية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تُدين الاعتداء على ملاكاتها بمستشفى الزعفرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).