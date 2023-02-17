2023/02/17 | 23:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، اليوم الجمعة، وزير خارجية بريطانيا، جيمس كليفرلي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.وشهد اللقاء، في بيان لمكتب السوداني وتلقته ايرث نيوز “استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن مناقشة تدعيم […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد لوزير الخارجية البريطاني تطلع العراق إلى علاقات متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يؤكد لوزير الخارجية البريطاني تطلع العراق إلى علاقات متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يؤكد لوزير الخارجية البريطاني تطلع العراق إلى علاقات متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).