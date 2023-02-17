2023/02/17 | 23:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AK_6oTnZvv8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السوداني يدعو الانتربول الى تدخل عاجل | الحصاد الاخباري 2023/2/17) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السوداني يدعو الانتربول الى تدخل عاجل | الحصاد الاخباري 2023/2/17) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).