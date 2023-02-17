السوداني يؤكد من المانيا على جهود العراق الداعمة للاستقرار والتهدئة

2023/02/17 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة "استمرار جهود العراق الداعمة للاستقرار والتهدئة" في المنطقة.

وألتقى السوداني، في مقر إقامته اليوم الجمعة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، وذلك على هامش مشاركة الأول في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، ان :"اللقاء شهد استعراض مجمل القضايا العربية والإقليمية، وجوانب دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهم التحديات التي تواجهها الشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات".

وأكد السوداني خلال اللقاء "استمرار جهود العراق الداعمة للاستقرار والتهدئة، وسياسة التواصل والحوار التي انتهجها إزاء مختلف الأزمات".

وشدد على، أنّ "اللجوء للعنف لن يفضي إلى سلام أو استقرار".

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