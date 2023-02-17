السوداني يلتقي في ميونخ وزير الخارجية البريطاني

2023/02/17 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألتقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بمدينة ميونخ الألمانية، اليوم الجمعة، وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

وشهد اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بين البلدين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن مناقشة تدعيم أطر التعاون والشراكة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، وفي مجالي الطاقة والاستثمار" بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء.

وأكد السوداني "تطلع العراق إلى علاقات متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي، ورغبته في تعزيز آفاق التعاون مع بريطانيا، واستغلال الإمكانات المتاحة من أجل بناء شراكات اقتصادية متنوعة".

وأشار إلى "الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها البرنامج الحكومي، والتي من شأنها أن تنهض بواقع العراق وتنميته".

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني "إلتزام بلاده بكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار في العراق".

كما أكد كليفرلي "دعم بلاده مسار التنمية الاقتصادية الذي انتهجته الحكومة الحالية، نحو المزيد من التطور والتكامل الاقتصادي".

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