السوداني يلتقي في ميونخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

2023/02/18 | 00:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته اليوم الجمعة، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59.

وشهد اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني “استعراض مجمل القضايا العربية والإقليمية، وجوانب دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهم التحديات التي تواجهها الشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات”.

وأكد السوداني خلال اللقاء استمرار جهود العراق الداعمة للاستقرار والتهدئة، وسياسة التواصل والحوار التي انتهجها إزاء مختلف الأزمات، وأنّ اللجوء للعنف لن يفضي إلى سلام أو استقرار.

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