كونسورتيوم قطري يقدم عرضا للاستحواذ على مانشستر يونايتد

2023/02/18 | 00:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كونسورتيوم بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مصرف قطر الإسلامي، الجمعة، أنه قدم عرضا للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم.

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