2023/02/18 | 00:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال التلفزيون السوري إن 53 سوريا على الأقل قتلوا في هجوم...

ظهرت المقالة 53 سوريا ضحايا هجوم ارهابي بعد اشتباكات الطارمية بالعراق..



وداعش يستغل الزلزال لأجندته أولاً على المسلة.

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