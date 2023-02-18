2023/02/18 | 00:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5GiKNR-No5E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحل ازمة الكهرباء.. هل العراق بحاجة الى الغاز الايراني ؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحل ازمة الكهرباء.. هل العراق بحاجة الى الغاز الايراني ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).