أمريكا: نشعر بقلق عميق من مؤامرات روسيا ضد مولدوفا

2023/02/18 | 01:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن بلاده لديها "قلق عميق" بشأن جهود روسيا لـ"زعزعة استقرار" حكومة مولدوفا.

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