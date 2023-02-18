المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن يضيف وزير الثقافة العراقي

2023/02/18 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان استضاف المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن اليوم وزير الثقافة والسياحة والاثار العراقي الدكتور احمد فكاك البدراني والوفد المرافق له ، اذ جرى الحديث عن التحديات والاولويات للتراث الثقافي والحضاري في العراق.فيما ابدى الدكتور هارتويح فيشر مدير المتحف البريطاني الاستعداد لتدريب الكوادر العراقية في مجالات التنقيب والصيانة لكنوز العراق كما جرى الاتفاق على […]

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