رأس قيادي في داعش يكلف الامريكان إصابة أربعة جنود وكلب في سوريا

2023/02/18 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬الجمعة‭ ‬مقتل‭ ‬قيادي‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ – ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬بهجوم‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬أميركيين‭ ‬أصيبوا‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭.‬ويتلقى‭ ‬الجنود‭ ‬الأربعة‭ ‬الذين‭ ‬أصيبوا‭ ‬بانفجار‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬سوريا‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬منشأة‭ ‬طبية‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬وأوضح‭ ‬بيان‭ ‬مقتضب‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬القيادة‭ […]

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