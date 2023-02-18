رأس‭ ‬مال‭ ‬استثمارنا‭ ‬الآثاري

2023/02/18 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ يثير‭ ‬الانتباه‭ ‬قرار‭ ‬المتحف‭ ‬البريطاني‭ ‬إعادة‭ ‬ستة‭ ‬آلاف‭ ‬قطعة‭ ‬تزن‭ ‬نصف‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬حضارات‭ ‬العراق‭ ‬القديمة،‭ ‬كانت‭ ‬بريطانيا‭ ‬قد‭ ‬استعارتها‭ ‬لأغراض‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والدراسة‭ ‬قبل‭ ‬مائة‭ ‬عام،‭ ‬أي‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬عمر‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬عامين‭.‬يا‭ ‬ترى‭ ‬كم‭ ‬لدى‭ ‬متاحف‭ ‬العالم‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬عراقية‭ ‬متسربة‭ ‬اليها‭ ‬بوسائل‭ […]

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