2023/02/18 | 01:09 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام يثير الانتباه قرار المتحف البريطاني إعادة ستة آلاف قطعة تزن نصف طن من آثار حضارات العراق القديمة، كانت بريطانيا قد استعارتها لأغراض البحث العلمي والدراسة قبل مائة عام، أي حين كان عمر الدولة العراقية الحديثة في حدود عامين.
يا ترى كم لدى متاحف العالم الأخرى من آثار عراقية متسربة اليها بوسائل […]
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يا ترى كم لدى متاحف العالم الأخرى من آثار عراقية متسربة اليها بوسائل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأس مال استثمارنا الآثاري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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