في 7 ساعات.. حملة تركية تجمع 6 مليارات دولار لمتضرري الزلزال

2023/02/18 | 01:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعت حملة تبرعات لصالح المتضررين في زلزال تركيا أكثر من 6 مليارات دولار خلال 7 ساعات في بث شاركت فيها محطات تلفزيونية وإذاعية.

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