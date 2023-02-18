مصدر لـ (بغداد اليوم): تحويل دوام جامعات أسطنبول الى إلكتروني بعد تحذيرات من زلزال مدمر جديد

2023/02/18 | 01:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف مصدر مطلع، عن تحويل دوام الجامعات في مدينة أسطنبول بتركيا الى دوام ألكتروني (أون لاين) بعد تحذيرات من حدول زلزال مدمر مشابه للزلزال الذي ضرب البلاد في 6 شباط الجاري.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان إدارات الجامعات منحت للطلبة خيار الدوام بين الحضوري والإلكتروني كأجراء إحترازي بعد تحذيرات بوقوع زلزال قوي في المدينة".

وكان صحيفة (حرييت) التركية أفادت، الجمعة، بأنّ الزلزال المتوقّع حدوثه، بحسب الخبراء، في مدينة إسطنبول، ستفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد مطلع الشهر الجاري، وسيحمل عواقب اقتصادية واجتماعية كارثية لتركيا.

وقالت الصحيفة إنه "وفقاً لخبراء الزلازل، فإنّ زلزال إسطنبول المتوقّع سيفوق بخسائره، الخسائر التي وقعت في كهرمان مرعش من حيث الدمار الذي سيحدثه، فضلاً عن العواقب الاقتصادية والاجتماعية، بعبارة أخرى، الزلزال الذي وقع في كهرمان مرعش يكاد يكون بروفة لزلزال إسطنبول" وفقاً للصحيفة.

وضرب زلزال تركيا وسوريا في 6 شباط/ فبراير، تسبب بمقتل أكثر من 41 ألف شخص ودمار هائل للمباني والممتلكات في البلدين.

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