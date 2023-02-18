ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا إلى نحو 40 ألف قتيلًُا

2023/02/18 | 02:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات الزلزال جنوبي البلاد إلى 39 ألفا و672 شخصا.وأشارت “آفاد” في بيان إلى إجلاء 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المتضررة من الزلزال.ولفتت إلى وقوع 4323 هزة ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فبراير/شباط الجاري.[…]

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