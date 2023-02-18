2023/02/18 | 02:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت مصادر مقربة من الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، عن هجوم عبر...

ظهرت المقالة طائرة مسيرة إيرانية تستهدف سفينة إسرائيلية في الخليج أولاً على المسلة.

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