الشيخ جاسم بن حمد يقدم عرضا رسميا لشراء نادي مانشستر يونايتد

2023/02/18 | 03:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، بعرض رسمي للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بنسبة 100%.

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