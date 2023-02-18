إيران.. احتجاجات ليلية تهز طهران ومدنا أخرى

2023/02/18 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هزت الاحتجاجات إيران مرة أخرى ليلة الخميس بعد أن تراجعت في الأسابيع الأخيرة، ودعا المتظاهرون إلى الإطاحة بالنظام، وفق ما أظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت الجمعة.

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