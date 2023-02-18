نواب أمريكيون يحثون بايدن على إرسال مقاتلات إف 16 إلى أوكرانيا

2023/02/18 | 04:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث 5 نواب أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، يطلبون فيها من إدارته إرسال مقاتلات من طراز إف 16 إلى أوكرانيا.

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